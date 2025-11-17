Россия и США
16 ноября, 22:33

В Чернигове заявили о повреждении дома из-за взрыва противотанкового снаряда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

В украинском городе Чернигов произошёл взрыв противотанкового боеприпаса. В результате происшествия повреждения получил частный дом. О случившемся передаёт глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

«Взрыв, который было слышно в Чернигове, не связан с атакой. <...> Взорвался противотанковый снаряд. Был повреждён частный дом», — заявил Брижинский.

Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Одессе во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Массированные удары Вооружённых сил Российской Федерации по украинской инфраструктуре начались в октябре 2022 года, после взрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. В качестве целей ВС РФ называются объекты оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
