17 ноября, 03:00

В Измаиле на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

На фоне воздушной тревоги в одесском Измаиле раздался новый взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное». Ранее телеканал уже писал о взрыве в городе.

«В Измаиле в Одесской области был слышен взрыв», — следует из сообщения.

В Одесской области действует режим воздушной тревоги, о чём свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее в украинском городе Чернигов произошёл взрыв противотанкового боеприпаса. В результате происшествия повреждения получил частный дом. О случившемся сообшил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

