США намерены признать «картель Солнц» террористической организацией. Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что структура, которую Вашингтон связывает с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, будет включена в список иностранных террористических организаций.

«Группа, возглавляемая нелегитимным лидером Николасом Мадуро, фактически разложила государственные институты Венесуэлы, несёт ответственность за террористическое насилие в сотрудничестве с другими признанными террористическими структурами, а также за поставки наркотиков в США и Европу», — пишет госсек в социальной сети X.

Согласно официальному пресс-релизу Госдепартамента США, «картель Солнц» (Cartel de los Soles) будет официально признан иностранной террористической организацией с 24 ноября 2025 года.

Ещё в июле Марко Рубио публично обвинил Мадуро в том, что тот якобы возглавляет венесуэльский наркокартель, и заявил, что президент Венесуэлы причастен к распространению наркотиков на территории США. На фоне этих заявлений в адрес Мадуро были выдвинуты соответствующие обвинения.

Каракас решительно отверг претензии Вашингтона, заявив, что именно после изгнания Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в 2005 году Венесуэла добилась существенных результатов: массовых арестов, ликвидации преступных сетей и восстановления контроля над границами и побережьем.