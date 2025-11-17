Экономист раскрыла справедливый размер зарплаты для жены

Законодательное закрепление оплаты домашнего труда жён представляется маловероятным, поскольку это привело бы к коммерциализации семейных отношений и увеличению бюрократической нагрузки, полагает старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова. По её словам, современные семьи всё чаще распределяют хозяйственные обязанности без гендерного разделения.

В то же время эксперт отметила, что справедливой компенсацией могла бы стать сумма от 35 тысяч рублей — ориентир на планируемый МРОТ к 2030 году, либо 30% от дохода мужа. По её мнению, такие средства логично направлять на услуги, способствующие восстановлению женщин после домашних нагрузок — СПА-процедуры, массаж и иные формы отдыха.

Экономист подчеркнула, что индивидуальные договорённости между супругами остаются приемлемым вариантом, однако всеобщее нормирование оплаты домашнего труда противоречит природе семейных отношений и может усугубить конфликтные ситуации в условиях и без того высокого уровня разводов.

«Идея официально установить зарплату жёнам за домашний труд выглядит странно, поскольку это подразумевает коммерциализацию, перевод на рыночную основу семейных, то есть, по сути, личных отношений. Это означает, что из семьи будет ещё больше уходить человеческое, одновременно возникнет больше недопонимания и конфликтов», — уверена собеседница «Газеты.ru».

Напомним, ранее в России призвали обязать мужчин платить женщинам зарплату за домашние хлопоты. Труд женщин, приносящий семейному бюджету экономию в сотни тысяч рублей ежемесячно, должен получать поддержку через систему обязательных выплат от супругов, полагает психолог. В свою очередь россиянки назвали справедливую «зарплату жены».