Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 07:49

Мужчина с ножом вынес набитую продуктами корзину из «ВкусВилла» и попал на видео

Обложка © Пресс-служба ГУ МВД по Москве

Обложка © Пресс-служба ГУ МВД по Москве

В Москве на улице Удальцова произошло дерзкое ограбление магазина «ВкусВилл». Мужчина украл оттуда целую корзину еды, а работники не смогли его остановить, поскольку он угрожал им ножом. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Ограбление «ВкусВилла» в Москве. Видео © ГУ МВД по Москве

Похититель зашёл в магазин, взял корзинку, доверху наполнил её продуктами, а затем, минуя кассу, попытался выбраться на улицу, но у входа стояла работница. Он отпихнул её и прорвался через двери. Сотрудницы магазина не смогли противостоять вооружённому преступнику.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний мигрант, ранее неоднократно судимый.

«Следователем Отдела МВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в сообщении.

Зумеры из Москвы под видом блогеров ограбили школьника на 60 тысяч, но прокололись от жадности
Зумеры из Москвы под видом блогеров ограбили школьника на 60 тысяч, но прокололись от жадности

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве мужчина ограбил букмекерскую контору, вынеся оттуда более 1,2 миллиона рублей. Он передал сотруднице записку с угрозами, заставив передать деньги под камерами.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar