Мужчина с ножом вынес набитую продуктами корзину из «ВкусВилла» и попал на видео

В Москве на улице Удальцова произошло дерзкое ограбление магазина «ВкусВилл». Мужчина украл оттуда целую корзину еды, а работники не смогли его остановить, поскольку он угрожал им ножом. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Ограбление «ВкусВилла» в Москве. Видео © ГУ МВД по Москве

Похититель зашёл в магазин, взял корзинку, доверху наполнил её продуктами, а затем, минуя кассу, попытался выбраться на улицу, но у входа стояла работница. Он отпихнул её и прорвался через двери. Сотрудницы магазина не смогли противостоять вооружённому преступнику.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний мигрант, ранее неоднократно судимый.

«Следователем Отдела МВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в сообщении.

