17 ноября, 08:06

Мизулина заявила, что детям в Сети насаждают негативное отношение к православию

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в эфире радио Sputnik констатировала целенаправленное распространение антицерковных настроений среди молодёжной аудитории через социальные сети. По её словам, платформа TikTok стала ключевым каналом для продвижения негативного контента в отношении православия. И дети этому подражают.

«По большей части это связано с православием. Мы как христиане более спокойные и не так резко реагируем на ущемления, поэтому таких проявлений, как мы видим, намного больше», — отметила Мизулина.

Напомним, ранее Екатерина Мизулина заявила о росте антицерковных трендов в Сети. Она подчеркнула, что многие из этих трендов запускаются сознательно. Особенно негативному влиянию подвержены дети.

Борис Эльфанд
