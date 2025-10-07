«Были мрак и безнадёга»: Мизулина отследила эволюцию России под крылом Путина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поздравила с днём рождения президента РФ Владимира Путина. Она призналась, что хорошо помнит лихие 90-ые, когда страна была в тотальном упадке и становилась вассалом Запада: кругом были «мрак, безнадёга, власть преступности и засилье иностранцев». Приход к власти Путина оказался своевременным, уверена чиновница.

«Владимир Путин фактически пришёл на рубеже, когда у России было два пути — развалиться на отдельные части под натиском иностранных государств или идти своим путём. Он стал человеком, который изменил всё. И я в этом убеждена, ведь сейчас постоянно езжу по разным уголкам России и вижу, как развиваются наши города, растут новые предприятия, школы, аэропорты, дома, стадионы, театры», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Она напомнила, что все произошедшие перемены — это титанический труд нашего президента и тех людей, которые встали и пошли за ним. Мизулина поблагодарила российского лидера за то, что «он смог дать отпор всем попыткам расколоть страну и вернул нам, россиянам, чувство гордости за нашу Родину». Она пожелала Путину сил, терпения и здоровья, чтобы продолжать идти вперёд.

Ранее патриарх Кирилл обратился с поздравительным словом к президенту РФ Владимиру Путину в его день рождения, выразив ему благодарность за поддержку Церкви, укрепление её связей с государством, а также за труды на благо страны. Российскому лидеру исполнилось 73 года сегодня, 7 октября. Впервые возглавил страну Путин в 2000 году.