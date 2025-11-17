На Украине показали, как удар по газовой станции под Харьковом превратил ночь в день

В соцсетях распространяют видео с последствиями удара, предварительно, по газокомпрессорной станции в посёлке Лимановка (Панютино) под Лозовой в Харьковской области. Об этом сообщает издание «Страна».

Пожар на газокомпрессной станции в Лимановке Харьковской области. Видео © TikTok / kosmopolotno / «Страна»

Официального подтверждения удара со стороны украинских властей пока не поступало. При этом утром 15 ноября стало известно о повреждении инфраструктурных объектов в указанном районе, из-за которого у жителей начались проблемы с отоплением.

По словам очевидца, пожар на станции был настолько мощный, что буквально «превратил ночь в день».