17 ноября, 08:08

На Украине показали, как удар по газовой станции под Харьковом превратил ночь в день

Обложка © «Страна»

В соцсетях распространяют видео с последствиями удара, предварительно, по газокомпрессорной станции в посёлке Лимановка (Панютино) под Лозовой в Харьковской области. Об этом сообщает издание «Страна».

Пожар на газокомпрессной станции в Лимановке Харьковской области. Видео © TikTok / kosmopolotno / «Страна»

Официального подтверждения удара со стороны украинских властей пока не поступало. При этом утром 15 ноября стало известно о повреждении инфраструктурных объектов в указанном районе, из-за которого у жителей начались проблемы с отоплением.

По словам очевидца, пожар на станции был настолько мощный, что буквально «превратил ночь в день».

На видео сняли одну из самых мощных атак по Одесской области за всё время СВО

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

