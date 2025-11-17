На видео сняли одну из самых мощных атак по Одесской области за всё время СВО

Российские войска нанесли один из самых мощных ударов по объектам в Одесской области за весь период специальной военной операции. Сообщения о массированной атаке распространили украинские Telegram-каналы.

Как указывается в публикациях, ночью беспилотники атаковали город Измаил. Удары были нанесены по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. В результате попаданий на территории стратегических объектов вспыхнули пожары. Очевидцы публикуют видеозаписи, на которых видны многочисленные яркие вспышки и серии взрывов.