На видео сняли одну из самых мощных атак по Одесской области за всё время СВО
Российские войска нанесли один из самых мощных ударов по объектам в Одесской области за весь период специальной военной операции. Сообщения о массированной атаке распространили украинские Telegram-каналы.
Взрывы в городе. Видео © Telegram / Одесса Инфо
Как указывается в публикациях, ночью беспилотники атаковали город Измаил. Удары были нанесены по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. В результате попаданий на территории стратегических объектов вспыхнули пожары. Очевидцы публикуют видеозаписи, на которых видны многочисленные яркие вспышки и серии взрывов.
Вчера поздно вечером Life.ru рассказывал, что в Одессе завыли сирены воздушной тревоги и раздался мощный взрыв. Кстати, недавно российская армия с помощью беспилотников разнесла стоящий у мыса Большой Фонтан комплекс ПВО, из-за чего обороноспособность города снизилась.
