Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 12:24

Российские дроны уничтожили мобильный комплекс ПВО в Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские войска уничтожили украинский мобильный комплекс ПВО, расположенный у мыса Большой Фонтан в Одессе, который должен был защищать морской порт города. Об этом сообщил SHOT.

Комплекс ПВО находился на побережье Одессы и предназначался для защиты Одесского морского порта — одного из важнейших стратегических объектов. Уничтожение произошло с применением четырёх российских дронов «Герань-2».

ВС России сорвали шесть попыток ВСУ прорвать окружение в Харьковской области
ВС России сорвали шесть попыток ВСУ прорвать окружение в Харьковской области

Ранее сообщалось, что ночью российские войска нанесли групповой высокоточный удар по военным объектам на территории Украины. В операции использовались ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Были поражены склады с реактивными снарядами для РСЗО «Ольха», цеха сборки и места хранения дальнобойных дронов.

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar