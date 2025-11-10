Российские дроны уничтожили мобильный комплекс ПВО в Одессе

Российские войска уничтожили украинский мобильный комплекс ПВО, расположенный у мыса Большой Фонтан в Одессе, который должен был защищать морской порт города. Об этом сообщил SHOT.

Комплекс ПВО находился на побережье Одессы и предназначался для защиты Одесского морского порта — одного из важнейших стратегических объектов. Уничтожение произошло с применением четырёх российских дронов «Герань-2».

Ранее сообщалось, что ночью российские войска нанесли групповой высокоточный удар по военным объектам на территории Украины. В операции использовались ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Были поражены склады с реактивными снарядами для РСЗО «Ольха», цеха сборки и места хранения дальнобойных дронов.