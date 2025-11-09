Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 ноября, 09:25

ВС России сорвали шесть попыток ВСУ прорвать окружение в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска успешно пресекли шесть попыток ВСУ прорвать окружение своих подразделений в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе этих столкновений, направленных на деблокирование окруженных украинских формирований, ВС РФ отразили атаки подразделений 151-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й и 13-й бригад нацгвардии. Эти попытки были предприняты из районов населённых пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск-Узловой, Осиново и Петровка Харьковской области.

Кроме того, за прошедшие сутки в районе Купянска Харьковской области, согласно сообщению ведомства, было уничтожено около 50 украинских военнослужащих, две бронемашины «Казак», американская самоходная артиллерийская установка Paladin, пять пикапов и две станции РЭБ.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские силы взяли под контроль Рыбное в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» смогли прорвать оборону противника и занять указанный населённый пункт.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

