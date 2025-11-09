В Харьковской области деморализованные бойцы ВСУ массово сдаются в плен и покидают свои позиции. Только за сутки восемь украинских солдат сложили оружие, а ещё больше дезертировали. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Ещё больше бегут с позиций в самовольное оставление части», — говорится в сообщении.

На Харьковском направлении действует группировка войск «Запад». К концу октября ей удалось овладеть переправой через реку Оскол и окружить город Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Сдача в плен и дезертирство, по данным источников, продолжаются на фоне продолжающихся боевых действий и давления российской армии.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты, оказавшиеся в окружении в Димитрове (Мирнограде) Донецкой Народной Республики, начали сдавать оружие и уходить в плен к российским войскам. Уже зафиксированы первые случаи сдачи в плен, а в ближайшее время число желающих сложить оружие может значительно увеличиться, так как украинские боевики используют оставшиеся резервы.