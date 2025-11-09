Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 09:10

Российские войска выбили ВСУ из Рыбного в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

За прошедшие сутки российские силы взяли под контроль населённый пункт Рыбное, расположенный в Запорожской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, подразделения группировки войск «Восток» смогли прорвать оборону противника и занять указанный населённый пункт.

«Как рабов»: Элитных солдат ВСУ, проходивших подготовку в Британии, бросили умирать
«Как рабов»: Элитных солдат ВСУ, проходивших подготовку в Британии, бросили умирать

Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Волчье в Днепропетровской области. Данный успех позволил российским подразделениям укрепить свои позиции и создать плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь украинской обороны.


Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar