За прошедшие сутки российские силы взяли под контроль населённый пункт Рыбное, расположенный в Запорожской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.





Как отметили в ведомстве, подразделения группировки войск «Восток» смогли прорвать оборону противника и занять указанный населённый пункт.



Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Волчье в Днепропетровской области. Данный успех позволил российским подразделениям укрепить свои позиции и создать плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь украинской обороны.

