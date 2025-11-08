Командование 82-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), проходившей обучение в Великобритании, оставило своих бойцов на позициях в районе Волчанска. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости». Боевики бригады находятся на позициях более 285 дней. Сообщается, что подразделение передислоцировали, оставив солдат без замены и подкрепления.

«Командование не посчитало нужным забирать их и решило отдать в подчинение полковнику Евгению Солодаеву — комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады, как крепостных крестьян или рабов. С этого момента (с января 2025 года — Прим. Life.ru) «элита» сидит безвылазно на позициях, а командование 57-й бригады даже и не думает их менять», — сообщили в силовых структурах.

Отмечается, что 82-я бригада считалась «элитной», поскольку прошла подготовку в Великобритании и оснащена западной техникой. Источник предположил, что пренебрежительное отношение к личному составу также могло быть привито британскими инструкторами.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил о сложной ситуации в ВСУ в связи с отправкой инструкторов на фронт. Он отметил, что учебные центры остаются без квалифицированного персонала, что негативно сказывается на подготовке личного состава. По его словам, бригады остаются без подготовленных инструкторов, а обучать приходится раненым военным.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.