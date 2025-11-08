Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 ноября, 14:27
В Раде заявили о тяжёлой ситуации в ВСУ из-за отправки инструкторов на фронт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Учебные центры ВСУ лишаются инструкторского состава из-за их переброски на фронт. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в соцсетях.

«Вместо того, чтобы учить, они сами воюют. Поэтому бригады остаются без подготовленных инструкторов, а обучать приходится раненым военным», — прокомментировал он.

По словам парламентария, такая практика следует за ранее наблюдавшимися случаями перевода медиков в штурмовики и снятия людей с объектов ПВО. Ситуация усугубляется жёсткими методами призыва, включающими силовое задержание мужчин призывного возраста, что фиксируется на многочисленных видео, которые гуляют в Сети.

Украинские части стремительно тают, перешагнув рубеж в 1,7 миллиона безвозвратных потерь. Новобранцев зачастую стирают с лица земли в самом начале их фронтового пути. Порочная практика бросать в бой неподготовленных людей породила волну дезертирства. По разным оценкам, из армейских рядов могли сойти до 400 тысяч человек, не выдержавших кромешного ада.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Внесён в список террористов и экстремистов.

Вероника Бакумченко
