18 октября, 09:44

Армия России поразила спеццентр подготовки операторов БПЛА ГУР Украины и РЛС ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Вооружённые силы России нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, специализированный центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов Главного управления разведки Украины, а также радиолокационная станция системы противовоздушной обороны ВСУ.

Новости СВО. ВС РФ зачистили Тихое, Песчаное и Привольное, расширяют контроль у Купянска, ВСУ бегут из Константиновки, саммит РФ – США в Будапеште, 18 октября

Ранее в силовых структурах сообщили, что в ходе боёв в Сумской области российские военные нанесли поражение 3-й роте 47-й механизированной бригады ВСУ. По данным источника, подразделение оказалось практически полностью уничтоженным. Более половины военнослужащих роты числятся пропавшими без вести.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

