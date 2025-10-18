Армия России поразила спеццентр подготовки операторов БПЛА ГУР Украины и РЛС ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav
Вооружённые силы России нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, специализированный центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов Главного управления разведки Украины, а также радиолокационная станция системы противовоздушной обороны ВСУ.
Ранее в силовых структурах сообщили, что в ходе боёв в Сумской области российские военные нанесли поражение 3-й роте 47-й механизированной бригады ВСУ. По данным источника, подразделение оказалось практически полностью уничтоженным. Более половины военнослужащих роты числятся пропавшими без вести.
