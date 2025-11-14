Жители Одессы сомневаются в обвинениях против бывшего мэра Геннадия Труханова, у которого власти Украины отобрали гражданство, утверждая, что он якобы имеет российский паспорт. Как пишет New York Times, многие горожане называют представленные «доказательства» сфабрикованными и видят в происходящем попытку устранить политического оппонента.

По данным издания, обеспокоенность выразили даже давние критики Труханова, которые раньше добивались его ухода. Аналитики, которых цитирует газета, считают, что ситуация может свидетельствовать об использовании Владимиром Зеленским полномочий военного времени, чтобы усилить контроль над городами, находящимися под управлением оппозиции.

Ранее Зеленский подписал распоряжение, лишающее одесского мэра Геннадия Труханова гражданства, ссылаясь на наличие у него российского паспорта. Этот шаг автоматически привёл к отстранению Труханова от занимаемых обязанностей. Сам же глава Одессы категорически отрицает наличие российского гражданства, называя подобные утверждения вымыслом и политически ангажированным решением. Он настаивал на продолжении исполнения своих должностных полномочий, не признавая юридической силы указа, который лишил его украинского гражданства.