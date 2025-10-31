Экс-мэра Одессы Труханова посадили под домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщили в ходе трансляции судебного заседания на YouTube-канале. Суд удовлетворил ходатайство обвинения о применении ограничительной меры до 28 декабря.

Труханову инкриминируется служебная халатность, повлёкшая гибель людей во время масштабного наводнения в Одессе, где, по последним данным, погибли десять человек, включая ребёнка. Украинская полиция завершила досудебное расследование по данному уголовному производству.

Ранее Зеленский подписал распоряжение, лишающее одесского мэра Геннадия Труханова гражданства, ссылаясь на наличие у него российского паспорта. Этот шаг автоматически привёл к отстранению Труханова от занимаемых обязанностей. Сам же глава Одессы категорически отрицает наличие российского гражданства, называя подобные утверждения вымыслом и политически ангажированным решением. Он настаивал на продолжении исполнения своих должностных полномочий, не признавая юридической силы указа, который лишил его украинского гражданства.