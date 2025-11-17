В России могут реформировать ИНН для бизнеса

Российский бизнес может получить вместо трёх ключевых номеров — ИНН, ОГРН и ЕРНС — один универсальный идентификатор. Инициатива содержится в проекте национальной модели ведения бизнеса до 2030 года, который разрабатывается правительством. Как пишет РБК, концепцию перехода поручено создать Минфину.

Эксперты видят в этом большую выгоду для компаний. По словам Михаила Уткина из АСИ, сейчас бизнес заполняет около 2000 форм, где требуется минимум два идентификатора. Единый номер способен резко сократить объём отчетности и сэкономить предпринимателям время и деньги.

Однако у революционной идеи есть и риски. Внедрение потребует «огромных капиталовложений», предупреждает Наталья Никитина из «СКБ Контур». Также эксперты указывают на проблему безопасности — идентификация по одному коду менее надежна, чем по нескольким. Окончательное решение по проекту Минфин должен представить в правительство до января 2027 года.

Сейчас юрлицам присваиваются ИНН (налоговый номер), ОГРН (госрегистрационный номер) и ЕРНС (номер страхователя). Их используют разные ведомства и госреестры.