Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 08:24

Гонец Трампа прибыл в Армению продвигать его идеи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

В Ереван с визитом прибыла заместитель госсекретаря США Элисон Хукер. Как сообщает Посольство Штатов, цель визита — продвижение идей президента Дональда Трампа относительно регионального мира и безопасности.

Хукер проведёт встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, главой МИД Армении и другими высокопоставленными чиновниками. В центре переговоров — дальнейшие шаги по укреплению армяно-американского партнерства в рамках проекта «Маршрут Трампа».

Эта инициатива предполагает разблокировку транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией через Армению. Речь идёт о строительстве железной дороги, нефте- и газопроводов по маршруту, часть которого была заброшена с начала 1990-х годов.

В августе 2025 года по итогам переговоров в Вашингтоне министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали текст соглашения об установлении мира, где Ереван согласился сотрудничать в создании «Маршрута Трампа».

Алиев заявил, что «маршрут Трампа» в Азербайджане вот-вот будет готов
Алиев заявил, что «маршрут Трампа» в Азербайджане вот-вот будет готов

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Армения
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar