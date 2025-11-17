Гонец Трампа прибыл в Армению продвигать его идеи

В Ереван с визитом прибыла заместитель госсекретаря США Элисон Хукер. Как сообщает Посольство Штатов, цель визита — продвижение идей президента Дональда Трампа относительно регионального мира и безопасности.

Хукер проведёт встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, главой МИД Армении и другими высокопоставленными чиновниками. В центре переговоров — дальнейшие шаги по укреплению армяно-американского партнерства в рамках проекта «Маршрут Трампа».

Эта инициатива предполагает разблокировку транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией через Армению. Речь идёт о строительстве железной дороги, нефте- и газопроводов по маршруту, часть которого была заброшена с начала 1990-х годов.

В августе 2025 года по итогам переговоров в Вашингтоне министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали текст соглашения об установлении мира, где Ереван согласился сотрудничать в создании «Маршрута Трампа».