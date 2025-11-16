Алиев заявил, что «маршрут Трампа» в Азербайджане вот-вот будет готов

Строительство Зангезурского коридора, который также называют «маршрутом Трампа ради международного мира и процветания», находится на завершающей стадии. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению», — сказал он на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

По его словам, железная дорога, способная пропускать 15 миллионов тонн грузов, на первом этапе станет ключевым транспортным маршрутом Среднего коридора. Алиев отметил, что за последние три года грузопоток через Азербайджан по Среднему коридору увеличился на 90%.

Созданный в рамках декларации о мире транспортный коридор «Мост Трампа» длиной 42 км пройдёт через регион Сюник и соединит Азербайджан с эксклавом Нахичевань.

Напомним, Армения передала Зангезурский коридор под контроль США на 99 лет. Штаты намерены реализовывать там инфраструктурные и развивающие проекты.