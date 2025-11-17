Гражданам Грузии, проживающим за рубежом, запретят голосовать за границей

Парламент Грузии приступил к подготовке нового Избирательного кодекса, который лишит граждан страны, постоянно проживающих за границей, возможности голосовать на иностранных участках. Об этом заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.

По его словам, участвовать в выборах такие граждане смогут только лично — приехав в Грузию и проголосовав по месту прописки.

Папуашвили объяснил инициативу рисками «информационного и политического давления» на избирателей, находящихся за пределами страны. Он подчеркнул, что государство не может защитить их от вмешательства в условиях чужой среды и юрисдикции, особенно в период кампаний.

Спикер напомнил, что аналогичные ограничения существуют в Армении, Ирландии, Израиле и на Мальте.

Правила голосования для граждан, проживающих за рубежом, периодически становятся предметом обсуждения в Грузии. Сейчас граждане могут участвовать в выборах на зарубежных участках при наличии действующих документов и регистрации на консульском учёте. Такое право сохранялось на всех выборах последних лет — в том числе на парламентских выборах 2024 года, когда за рубежом проголосовали почти 96 тысяч граждан.

Дискуссии о возможных изменениях усилились после кампании 2024 года, на фоне заявлений о внешнем влиянии, информационном давлении и попытках воздействия на избирателей, проживающих за границей. Ряд стран — в частности Армения, Ирландия, Израиль и Мальта — действительно ограничивают участие своих зарубежных граждан в выборах, требуя личного голосования на территории государства.