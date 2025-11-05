Россиянку с сыном-инвалидом не пустили в Грузию и заперли в камере в невыносимых условиях

В Грузии пограничники задержали россиянку и её сына с инвалидностью из-за их связи с Крымом. Предполагается, что задержанных могут депортировать в Турцию, а сейчас женщину с ребёнком заперли в камере в невыносимых условиях. Об этом «Осторожно, новости» рассказал супруг пострадавшей Игорь.

Семья проживает в Минеральных водах. По словам мужчины, 3 ноября его 41-летняя супруга Ася и сын-инвалид возвращались домой из Анкары через Грузию. Они хотели на три дня остановиться в Тбилиси, чтобы погулять по старинному городу. Однако женщину и мальчика буквально силой вывела из самолёта грузинская полиция и заперла в камере. Уже вторые сутки, как рассказал мужчина, их не кормят и угрожают депортацией в Турцию, а также пограничники оскорбляют Асю и ведут себя грубо.

Сейчас женщина перестала выходить на связь, Игорь переживает, но пока не может вылететь к ней, он остался дома с двумя другими несовершеннолетними детьми. Мужчина пояснил, что у Аси в паспорте местом рождения указана Крым, что и привело к задержанию. В посольстве РФ в Грузии пока что мужчине помочь не смогли.

Ранее сообщалось, что российские граждане, путешествующие с детьми в Грузию, столкнулись с серьёзной проблемой: грузинские пограничники отказываются признавать детей, чьи фотографии в загранпаспортах были сделаны в раннем младенчестве.