В Грузии пограничники сомневаются в родстве россиян с собственными детьми и не выпускают их через границу

Российские граждане, путешествующие с детьми в Грузию, столкнулись с серьёзной проблемой на границе: грузинские пограничники отказываются признавать детей, чьи фотографии в загранпаспортах были сделаны в раннем младенчестве.

По информации SHOT, эта ситуация стала настоящим испытанием для многих семей. Один из туристов Михаил (имя изменено), поделился своей историей: пограничник грузинской службы категорически отказался верить, что семилетний ребенок, стоящий перед ним, — это тот самый младенец, чье фото красуется в паспорте.

Михаил рассказал, что пограничник выразил сомнение, что человек на снимке годичной давности может быть тем же самым школьником. В результате семью развернули и отправили обратно во Владикавказ, где им пришлось срочно оформлять у нотариуса документ, удостоверяющий личность, подтверждающий, что изображенный на старом фото ребенок действительно является их нынешним сыном.

Однако как выяснилось, даже такой нотариально заверенный «паспорт идентичности» не является стопроцентной гарантией прохождения контроля. Родители восьмилетнего мальчика, которые заранее подготовились и потратили около 3500 рублей на соответствующую справку, столкнулись с ещё более жестким отношением. По их словам, грузинские пограничники, несмотря на наличие всех бумаг, грубо отказали им во въезде. Примечательно, что с фотографией этого же мальчика, сделанной в возрасте шести месяцев, семья ранее успешно пересекала границы множества стран мира.

Единственным надежным выходом из этой абсурдной ситуации остается радикальное решение: оформление новых загранпаспортов для детей, даже если срок действия текущих документов еще не истек.

