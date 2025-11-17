Страшная авария на трассе М-4 «Дон» унесла четыре жизни

В Туапсинском районе Краснодарского края произошла трагедия: в результате ДТП на автодороге М-4 «Дон» погибли четыре человека. Инцидент случился около 2:40, когда водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем «МАН» с полуприцепом. Об этом рассказали в МВД по региону.

В Краснодарском крае произошло ДТП. Видео © Telegram/ 23 МВД

В результате аварии водитель и три пассажира «ВАЗ» погибли на месте, еще один пассажир с травмами был доставлен в больницу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, сотрудники Госавтоинспекции продолжают расследование.

Ранее Life.ru писал, что из-за гололедицы в Подмосковье столкнулись по меньшей мере пять машин на трассе в Лыткарино. В результате аварии один водитель грузовика оказался заблокирован в кабине. Ещё один автомобилист оказал помощь женщине.