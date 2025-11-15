В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП под Пермью

В результате ДТП с участием микроавтобуса в Кунгурском районе 12 человек, включая одного ребёнка, были госпитализированы в больницы Перми. Информацию подтвердил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«На лечении в больницах Перми находятся 12 пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Кунгурском районе Пермского края, среди них 1 ребёнок», — приводит ТАСС его слова.

По словам представителя Минздрава, семь человек находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных пострадавших, в том числе ребёнка, оценивается как средней тяжести.

Напомним, ДТП произошло накануне вечером на 55-м километре автодороги Р-243 в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи. По предварительной версии, микроавтобус выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело. Семь человек погибли, 12 получили ранения.

