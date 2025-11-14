В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Прикамье погибли семь человек

Семь человек погибли и шестеро получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«В результате ДТП погибли семь человек, из них одна несовершеннолетняя девочка 17 лет, травмированы 12 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор региона Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также поручил министру здравоохранения Анастасии Крутень оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Как ранее сообщал Life.ru, авария произошла на трассе Пермь — Шадейка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, двигавшегося из Перми в Екатеринбург, выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовиком. СК возбудил уголовное дело.