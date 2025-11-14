Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае, есть погибшие

В Пермском крае на трассе Пермь — Шадейка произошло лобовое столкновение микроавтобуса «Соболь» и грузовика. Авария случилась около 20:35 в Кунгурском округе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, двигавшегося из Перми в Екатеринбург, выехал на встречную полосу, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

«В результате ДТП есть погибшие, среди которых есть несовершеннолетний. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их точное количество устанавливается», — говорится в сообщении СК.

На месте происшествия работают сотрудники регионального следственного управления, включая следователей и криминалистов. Они проводят осмотр, собирают улики и назначают экспертизы, необходимые для расследования. По факту ДТП возбуждено уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

