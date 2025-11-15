Семьям погибших в ДТП в Прикамье выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в крупном ДТП окажут материальную помощь из резервного фонда региона. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 миллиона рублей. Также материальную помощь окажем пострадавшим», — написал Махонин.

Всего в ДТП пострадали 12 человек, включая одного ребёнка. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжёлом. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в пермских больницах.

Ранее сообщалось, что в Кунгурском муниципальном округе произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Есть погибшие, их число не уточняется. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.