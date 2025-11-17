Трибунал приговорил к смертной казни экс-премьера Бангладеш Шейх Хасину

Международный трибунал в Бангладеш вынес смертный приговор бывшему премьер-министру страны Шейх Хасине. Суд признал её виновной в преступлениях против человечности за подавление массовых протестов в 2024 году. Приговор был зачитан 17 ноября, но сама Хасина в зале суда отсутствовала.

Судья заявил, что экс-премьер виновна по всем пяти пунктам обвинения, и суд «решил вынести ей смертный приговор». К высшей мере также приговорён экс-министр внутренних дел Асадуззаман Хан Камаль. Бывший генеральный инспектор полиции Чоудхури Абдулла Аль Мамун, сотрудничавший со следствием, получил 5 лет тюрьмы.

Шейх Хасина покинула страну ещё в августе 2024 года, подав в отставку на фоне массовых беспорядков. Протесты начались из-за недовольства молодежи возвратом системы квот на госдолжности. После её отъезда толпа протестующих ворвалась в её официальную резиденцию.

Система квот, ставшая причиной протестов, действовала с 1972 года и предоставляла преимущества при поступлении на госслужбу потомкам борцов за независимость Бангладеш от Пакистана. Она была отменена в 2018 году, но попытка властей вернуть ее в 2024 году вызвала масштабные студенческие волнения.

Шейх Хасина Вазед — бангладешский политический и государственный деятель, премьер-министр Бангладеш в 1996—2001 и 2009—2024 годах. Лидер партии Авами лиг. Сейчас ей 78 лет.