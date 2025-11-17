Том Круз получил первый «Оскар» в своей карьере

Американская киноакадемия вручила почётную премию «Оскар» за вклад в кинематограф актёру Тому Крузу, статуэтка стала первой в его карьере. Также награду получили Дебби Аллен и художник-постановщик Винн Томас. Заявление киноакадемии было опубликовано в соцсети X.

«Дебби Аллен, Том Круз и Винн Томас получают почётные премии Академии в знак признания их выдающегося вклада в кинематограф», — говорится в документе.

Кроме того, американская певица и актриса Долли Партон была удостоена гуманитарной премии имени Джина Хершолта за её благотворительную деятельность.

Ранее стало известно, что Том Круз смог попасть в книгу рекордов Гиннесса. Актёр в 16 раз прыгнул из вертолёта с горящим парашютом. Данный трюк американская звезда выполнила во время съёмок финальной части франшизы «Миссия невыполнима». Актёр освобождался от горящего парашюта, раскрывал запасной и благополучно приземлялся. Книга рекордов отметила, что до Тома Круга никто ещё не совершал такое количество опасных прыжков.