17 ноября, 10:17

Отец обезглавленного мальчика из Балашихи был судим за грабёж и кражу

Обложка © Life.ru

Отец шестилетнего мальчика из подмосковной Балашихи, которого убила и расчленила собственная мать, ранее привлекался к уголовной ответственности. Как выяснилось, Александра Матыцина судили за кражу и грабёж.

Согласно судебным документам, в 2014 году Матыцин, будучи пьяным, совершил серию преступлений. Он украл велосипед, барсетку из автомобиля и две бутылки коньяка из магазина, а также пытался похитить скутер. Свою вину он тогда признал полностью, пишет ТАСС.

Убившая сына мать из Балашихи состояла на учёте у психиатра
Напомним, накануне врабочие нашли в Гольяновском пруду рюкзак с головой ребёнка. Водолазы искали другие останки до вечера, но безуспешно. Бабушка погибшего заявила в полицию, что сожитель матери ушёл с её шестилетним внуком из дома, и мальчик не вернулся. Позже, около девяти вечера, его обезглавленное тело обнаружили на балконе квартиры в Балашихе.

Основной подозреваемой стала мать, которая уже во всем призналась. Она утверждает, что к убийству причастен и ее сожитель, но задержана пока только она — соседи говорят, что никогда этого мужчину не видели. По предварительной версии, женщина могла находиться в состоянии индуцированного бреда из-за синтетических наркотиков. Возможный мотив — ребёнок был инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться.

Никита Никонов
