Опрос: Каждый пятый россиянин не доверяет опросам

Каждый пятый житель России (20%) выражает недоверие к результатам социологических опросов, тогда как большинство (63%) склонны доверять таким исследованиям. Такие данные представил Аналитический центр ВЦИОМ по итогам серии опросов, проведённых среди 1600 совершеннолетних россиян.

Только 13% респондентов считают, что опросы «безусловно отражают» реальные мнения граждан, а 53% склоняются к этой позиции. При этом половина опрошенных (51%) уверены, что результаты исследований помогают власти учитывать мнение людей при принятии решений, хотя 46% полагают, что власти скорее не учитывают общественное мнение.

Эксперты связывают скептическое отношение с несколькими факторами: усталостью от обратной связи, обилием противоречивых исследований и недостаточным пониманием методологии социологии.

Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что рост влияния социальных сетей изменил формы обратной связи, а обилие исследований с разными методиками вызывает недоверие. Несмотря на это, 87% россиян считают опросы общественного мнения нужными.

Ранее опрос показал, что москвичи рады раннему преображению столицы к Новому году. Около 89% жителей считают, что огни, витрины и инсталляции делают столицу привлекательнее для туристов.