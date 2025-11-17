«Могла назвать шторы ковром»: Женщина игнорировала рассеянность, а позже узнала страшную причину

45-летней американке диагностировали деменцию, которую до этого она путала с рассеянностью. Стейси Марклин в тот момент была беременна и не предавала проблемам сильного внимания. Она путала слова и забывала простые вещи. О первых тревожных симптомах Марклин рассказала Daily Mirror.

«Я могла назвать шторы ковром или забыть, как называется предмет, но не обращала на это внимания», — вспоминает она.

Однако после рождения сына её память не улучшилась. Спустя два года она заподозрила у себя болезнь Альцгеймера, но врач, к которому она обратилась, посчитал такой диагноз маловероятным из-за её молодого возраста. К тому моменту проблемы с памятью у Марклин значительно усугубились, начав серьёзно сказываться на её работе. Однажды она даже забыла имя коллеги.

«Только через несколько дней я вспомнила, что мы с ним очень тесно сотрудничали», — призналась женщина.

Тогда Марклин решилась на комплексное обследование, по итогам которого ПЭТ-КТ подтвердила диагноз «ранняя деменция». Сейчас американка делает инъекции, помогающие замедлить прогрессирование болезни.

