Украинец получил 21 год за слив Киеву фото военных аэродромов и самолётов на Дальнем Востоке

В Хабаровске вынесен обвинительный приговор 41-летнему гражданину Украины, признанному виновным в шпионаже и подготовке террористических актов. Суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2022 года мужчина установил контакт через интернет с украинскими гражданами и по их заданию передал фотографии авиационной техники с указанием мест её дислокации. Кроме того, он планировал совершить поджоги автомобилей участников специальной военной операции, однако был задержан сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю до реализации своих намерений.

Обвинение было предъявлено по трём статьям Уголовного кодекса: шпионаж, приготовление к террористическому акту и содействие террористической деятельности. Прокуратура Хабаровского края подтвердила, что приговор вступил в законную силу.

Ранее Life.ru писал, что гражданин Украины был приговорён к 10 годам лишения свободы за подготовку террористических актов против российских военнослужащих и планирование подрыва автомобиля губернатора Запорожской области. Преступные намерения не были реализованы благодаря своевременному задержанию силовыми структурами.