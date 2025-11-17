Президент США Дональд Трамп в обозримом будущем не станет инициировать разбирательство по поводу предполагаемой причастности бывшего президента Барака Обамы к распространению ложных утверждений о вмешательстве России в выборы, поскольку это не является для Трампа приоритетной задачей. Такое мнение выразил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Обвинения директора национальной разведки США Тулси Габбард в отношении Обамы, конечно, интересны, но в этом нет ничего нового. Все президенты, начиная с Джона Кеннеди, манипулировали разведданными, просто нынешняя ситуация затрагивает лично действующего главу государства. Однако у Трампа сейчас другие вопросы в приоритете, и я не думаю, что он будет раздувать скандал против Обамы сейчас», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Ордуханян напомнил, что, хотя Обама формально отошёл от активной политической деятельности, он все ещё сохраняет влияние на значительную часть избирателей, особенно среди афроамериканского населения, поэтому любое расследование или судебный процесс может спровоцировать общественное недовольство.

В настоящее время Вашингтон не заинтересован в возникновении новых социальных волнений, поэтому Обаму, вероятно, оставят в стороне, считает политолог. Кроме того, у Трампа есть более важные цели в рамках расследования о вмешательстве в выборы. В этот список входят, например, Хиллари Клинтон и её ближайшие соратники, специальный прокурор Джек Смит и прокурор Летиция Джеймс.

Напомним, ранее сообщалось, что нарцисс и демагог Барак Обама реально может оказаться в тюрьме. По словам сенатора Алексея Пушкова, который ссылается на заявления главы национальной разведки США Тулси Габбарда, все материалы, свидетельствующие о возможной государственной измене со стороны Обамы и его попытке организовать государственный переворот, будут переданы в Министерство юстиции США.