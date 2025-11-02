Россия и США
2 ноября, 08:27

Трамп предложил Обаме сыграть в гольф во время похорон Картера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason, Drop of Light

Президент США Дональд Трамп во время церемонии прощания с экс-президентом США Джимми Картером предложил Бараку Обаме сыграть партию в гольф. Об этом написал в своей книге журналист ABC News Джонатан Карл.

Согласно опубликованным данным, оживлённая беседа между политическими оппонентами произошла непосредственно перед началом панихиды, хотя изначально Обама прошёл к своему бывшему вице-президенту Майку Пенсу.

«Однако этой партии в гольф так и не суждено было состояться. Спустя несколько месяцев Трамп выдвинул в адрес Обамы серию бездоказательных обвинений, в том числе публично обвинил его в государственной измене», — говорится в книге.

Ранее сообщалос, что президент США Дональд Трамп во второй срок своего правления провёл 66 дней из 225 (29,3% времени) на полях для гольфа. В День труда, отмечаемый в первый понедельник сентября, глава государства находился в гольф-клубе Trump National в Вирджинии, что стало его 21-м визитом в это место с начала текущего срока. За первые четыре года президентства Трамп посещал поля для гольфа 307 дней, что эквивалентно почти четверти всего срока.

