Число подписчиков канала Кремля в мессенджере MAX превысило 500 тысяч человек

Более 500 тысяч человек уже подписалось на канал президента России в мессенджере MAX. По данным на 15:09 17 ноября, канал насчитывает 509 329 подписчиков.

Страница «Кремль. Новости» создана 7 сентября, первый пост там появился на следующий день. Ежедневно в канале публикуют новости о работе главы государства.

MAX — это российская цифровая платформа с мессенджером, где доступны ключевые коммуникационные функции: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. Также в платформу встроены уникальные бизнес-сервисы в виде мини-приложений и чат-ботов, помогающие пользователям решать повседневные задачи. 14 ноября стало известно, что в МАХ зарегистрировалось уже более 55 миллионов пользователей.