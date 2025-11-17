Число подписчиков канала Кремля в мессенджере MAX превысило 500 тысяч человек
Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Более 500 тысяч человек уже подписалось на канал президента России в мессенджере MAX. По данным на 15:09 17 ноября, канал насчитывает 509 329 подписчиков.
Страница «Кремль. Новости» создана 7 сентября, первый пост там появился на следующий день. Ежедневно в канале публикуют новости о работе главы государства.
MAX — это российская цифровая платформа с мессенджером, где доступны ключевые коммуникационные функции: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. Также в платформу встроены уникальные бизнес-сервисы в виде мини-приложений и чат-ботов, помогающие пользователям решать повседневные задачи. 14 ноября стало известно, что в МАХ зарегистрировалось уже более 55 миллионов пользователей.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.