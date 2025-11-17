Обвиняемый в покушении на убийство Соловьёва пытался покончить с собой

На процессе по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва были оглашены показания знакомой одного из обвиняемых — Тимофея Мокия*. Она рассказала, что перед задержанием Мокий пытался свести счёты с жизнью. По её словам, он уже сталкивался с подобными мыслями и раньше, но причины ей были неизвестны.

«Он написал мне, что... [решил] покончить жизнь самоубийством, на ответные сообщения не ответил», — сказано в её показаниях, оглашённых во 2-м Западном окружном военном суде.

Перед судом предстали Андрей Пронский*, Тимофей Мокий*, Владимир Беляков*, Владимир Степанов*, Максим Дружинин*, Андрей Волков* и Денис Абраров*. По версии следствия, Пронский* в 2021 году создал ячейку запрещённой в России неонацистской группировки National Socialism / White Power ("Национал-социализм / Белая сила, власть")** и привлёк в неё соучастников. Банда приобрела оружие, взрывчатку и составляющие для изготовления бомб, а позже совершила серию поджогов в Москве, Московской и Тверской областях.

Следствие также выяснило, что представители украинской разведки предложили Пронскому* вознаграждение за убийство журналиста Соловьёва. Группа собирала сведения о его передвижениях и планировала установить самодельное взрывное устройство на автомобиль. Выполнить задание они не успели, поскольку были задержаны.