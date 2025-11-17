Путин установил День взятия Кёнигсберга

В России появилась новая памятная дата. Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому 9 апреля становится Днём воинской славы. Эта дата приурочена к героическому штурму и взятию Кёнигсберга (ныне Калининград) советскими войсками в 1945 году. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Штурм Кёнигсберга, проходивший с 6 по 9 апреля 1945 года, возглавлял Маршал Советского Союза Александр Василевский, в честь которого названа одна из площадей Калининграда. Советские войска взяли в плен около 94 тысяч немецких солдат, захватили более двух тысяч орудий, 1652 миномёта и 128 самолётов. В ходе ожесточённых боёв погибли от 7 до 7,5 тысячи советских солдат и офицеров. Взятие Кёнигсберга стало одним из ключевых и наиболее впечатляющих событий завершающего этапа Великой Отечественной войны.