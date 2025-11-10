Больше не Советск: Какие города России переименовали в СССР и остались ли эти названия сейчас

В День святого Валентина 1956 года Коммунистическая партия СССР развенчала культ личности Сталина. Но в памяти народа Волгоград оставался Сталинградом. Потому что тяжелейшая и очень длительная по времени Сталинградская битва проходила именно тогда, когда город носил название в честь «Виссарионыча». Впрочем, спустя 19 лет город снова стал Волгоградом. Расскажем об этом подробнее и покажем ещё несколько переименованных населённых пунктов.

Город Волгоград — переломный бой Великой Отечественной

Волгоград — город, который звали Сталинградом, именно тут стоит монумент Родина-мать. Фото © Wikipedia

До того как стать Сталинградом, город Волгоград был Царицыном. Он располагался на территории Донского казачьего войска и появился около 1589 года. Там протекала речка, которую на тюркских языках называли Сары-су («мутная вода»). Казаки прозвали её Царицей — потому что было созвучно. Так и город стал Царицыном. Что интересно, в Сталинград его переименовали аж в 1925 году, когда ни о каком культе личности пока не было и речи. Так признавали заслуги Иосифа Виссарионовича в обороне города в ходе «гражданки». А потом была Сталинградская битва, и горожане с 1942 года помнили, что сражались всё-таки не за Волгоград, а за Сталинград. Только 10 ноября 1961 года, когда подросло новое поколение, удалось переименовать город. Кстати, по памятным датам, связанным с Великой Отечественной, дорожные знаки меняют, на них написано «Сталинград».

Город Советск (Калининградская область) — всё ещё Советск

Советск — мирный, красивый городок в Калининградской области. С 1945 года он принадлежит России. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv

В Калининградской области есть один преинтереснейший городок. Его старое название мы учим на уроках истории: «Тильзитский мир» — это договор, который после битвы под Аустерлицем заключили между собой Наполеон I и Александр I. Он никого не остановил: всё равно потом началась Отечественная война 1812 года. Как вы могли догадаться, мирный договор подписывали в городе Тильзите. Именно поэтому он появляется на страницах «Войны и мира» Льва Толстого. А в 1946 году, после Второй мировой, Тильзит вместе с Кёнигсбергом отошли СССР. Второй переименовали в Калининград, первый — в Советск. И данное название сохранилось, хотя где-то в 2010 году предлагали вернуть балтийское имя города. Возможно, горожан притягивает контраст европейской «бюргерской» архитектуры с социалистическим названием.

Город Сергиев Посад — дом для святой обители

Сергиев Посад — не просто город. Это место силы, ведь именно в окрестностях Посада совершал чудеса Сергий Радонежский. Фото © Wikipedia / Sergey Ashmarin

Сергиев Посад — очень интересный город, в первую очередь с духовной точки зрения. Название можно интерпретировать в первую очередь как «город Сергия». Населённый пункт назвали в честь чудотворца всея Земли Русской. Кто же это такой? Это Сергий Радонежский, в миру — Варфоломей Кириллович. Он родился в 1314 году, а умер в 1392-м. Мужской монастырь Троице-Сергиева лавра был основан именно им, и в 1380 году обитель посещал Дмитрий Донской после Куликовской битвы. Так возникла Дмитриевская родительская суббота. Советский Союз был атеистическим государством (хотя в 1941 году к Богу ненадолго вернулся даже Сталин). Поэтому все отсылки на православных святых в названиях населённых пунктов надо было заменить либо фамилиями товарищей по партии, либо чем-то нейтральным. Так большевики назвали город Загорском. Монастырь пощадили: устроили там музей и заодно отреставрировали. Как раз под возвращение монашеской братии в 1946, 1971, 1988 и 1990 годах. А в 1991 году Загорск снова стал Сергиевым Посадом.

Город Спасск — когда-то это было дикое поле

Спасск — город, названный в честь Иисуса Христа. Образ Мессии под названием «Спас Нерукотворный» был военным знаменем русских князей. Фото © Wikipedia / Gastro-en

Знаете, чем Русь, да и Россия, отличались от Советского Союза? В СССР города делали «с нуля под ключ» — например, Норильск. А в старину поселения развивались постепенно. В том числе и город Спасск Пензенской области. В 1648 году обнаружили дикое поле, передали землю Ново-Спасскому монастырю по жалованной грамоте. Примерно через 15 лет тут появилось село Богданово. Там обитали крестьяне, принадлежащие монастырю. Но не только. Вторую половину населения Богданова составляли беглые крепостные. Там их никто не трогал — земля принадлежит монастырю, она Божья, простой помещик забрать отсюда человека не может.

Затем в селе построили церковь Спаса и назвали его Богданово-Спасским. Уже во время Пугачёвского восстания, в 1774 году, населённый пункт обладал лавками, соляными амбарами и казной. Всё это захватили мятежные казаки, но полегли от рук гусар Екатерины II. Вскоре по её же указу село стало городом Спасском. Развивался населённый пункт не очень активно, слишком уж удалённым от любых центров он был. Промышленности не было, только семь пивоварен и 14 салотопен. Такое положение вещей всех устраивало, но в 1923 году здесь стали властвовать большевики. И Спасск переименовали в Беднодемьяновск в честь поэта Демьяна Бедного. Так всё и осталось до XXI века. Историческое название городу вернули только в 2003 году. Салотопен в Спасске уже нет, зато есть производство традиционной абашевской керамики.

Город Гагарин — основан при Петре I

Город Гагарин назвали в честь Юрия Гагарина, первого человека в космосе. Так и осталось даже после 1991 года. Фото © Wikipedia / Анатолич1

Город Гагарин находится в Смоленской области. Из достопримечательностей главная — Дом-музей родителей Юрия Гагарина. Этот уютный одноэтажный домик был построен в 1961 году и подарен родителям первого в мире космонавта. Алексей Гагарин жил тут до самой своей смерти. До полёта Юрия в космос город звали Гжатск потому, что располагался он на реке Гжать и Пётр I решил сделать тут укрепление. При Советах название города поначалу не меняли. Но 27 марта 1968 года Гагарин разбился во время полёта в районе села Новосёлово Владимирской области. Уже 23 апреля Гжатск переименовали в Гагарин. Потому что Юрий Алексеевич родился в деревне Клушино Гжатского района. Теперь это Гагаринский район. Менять название обратно на Гжатск никто из горожан не хочет — потому что рек много, а первый в мире космонавт только один.

Город Мичуринск — первым жителем стал отшельник

Город Мичуринск назвали в честь биолога Ивана Мичурина, который выводил новые сорта яблок и груш. Фото © Wikipedia / Ludvig14

С городом Мичуринском почти та же ситуация, что и с городом Гагарином. Это технополис (наукоград) в Тамбовской области. Он не всегда был таким, а история населённого пункта вообще начинается с одного человека — отшельника Иосифа, который ушёл сюда от людей в 1627 году. Вскоре к нему присоединились и другие святые люди в статусе отшельников. Они вместе построили церковь Святой Троицы. А в 1635 году община была по непонятной причине переименована в Козловский Троицкий монастырь. Видимо, святые люди, да и вообще русские XVII века, не видели в козлах ничего плохого.

Собственно, общину переименовали в честь возникновения нового города. Место рядом с сообществом отшельников называлось Козлово урочище. Михаил Фёдорович Романов приказал построить тут укреплённый город Козлов. Он преграждал Ногайский шлях — путь, через который бывшие ордынцы совершали на русских набеги. В 1932 году большевики подумали, что город Козлов — это как-то слишком. Они переименовали населённый пункт в честь Ивана Владимировича Мичурина, который и сделал его наукоградом. Это был гениальный биолог и генетик, который спас многих от голода, разработав устойчивые сорта яблонь и груш. Город носит его имя и по сей день.

Город Нижний Новгород — страж восточных рубежей

Нижний Новгород был основан за 17 лет до вторжения Батыя. Он доблестно защищал восточные рубежи Руси. Воззвание Минина к нижегородцам. Фото © Wikipedia / Константин Егорович Маковский

Если город Козлов просто преграждал один из путей нападения ногайцев, то у Нижнего Новгорода была более масштабная задача. Город основан в 1221 году Юрием Всеволодовичем, князем Владимирским. Сейчас он числится среди крупнейших городов Европы. Там людей больше, чем в Неаполе. После освобождения Руси из-под ордынского владычества Нижний стал нашим главным защитным рубежом на востоке. В 1612 году под его стенами собрали народное ополчение Минин и Пожарский. Через 320 лет, в 1932-м, город в честь Максима Горького назвали Горький. Ещё при жизни писателя и поэта, возможно с его согласия. Нижегородское наследие оказалось сильнее — уже с 1990 года город носит историческое название.

Город Самара — центр Среднего Поволжья

Город Самара менял своё название всего лишь раз. Есть несколько версий происхождения названия. Фото © Wikipedia / Berillium

Крепость Самарский городок на реке Самаре основана была по приказу сына Ивана Грозного Фёдора в 1586 году. Октябрьская революция 1917 года прошла в Самаре мирно, без выстрелов. Валериан Владимирович Куйбышев просто вышел на сцену цирка и сказал, что советская власть победила. Это не всех порадовало, большевиков из Самары выбило местное ополчение вместе с военнопленными чехословацкого корпуса. Но уже в 1918 году Красная армия заняла город. В 1935 году Самару переименовали в Куйбышев в честь смерти Валериана Владимировича. После распада СССР в 1991 году городу вернули обычное название.