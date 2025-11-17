Бастрыкин взял на контроль проверку ветклиники после гибели десятка животных
Александр Бастрыкин. Обложка © VK / Следственный комитет Российской Федерации
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку ветеринарной клиники в Ставрополе из-за гибели десяти животных после лечения в одном из её филиалов. Об этом сообщает рассказавший о трагедии Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Россельхознадзор выявил в клинике ряд несоответствий законодательству. В связи с этим прокуратура выдала предостережение и представление, а сама клиника была оштрафована.
Владельцы пострадавших животных рассказали, что филиалы всё равно продолжают свою деятельность. Недовольные владельцы питомцев намерены повторно обратиться в Роспотребнадзор.
Напомним, в Ставрополе разразился серьёзный скандал вокруг частной ветеринарной клиники Vet Like. За короткий период времени там скончались десять домашних питомцев. Владельцы погибших животных обвиняют заведение в профессиональной некомпетентности и предполагаемой вспышке чумки. Они объединились и подали обращения в прокуратуру и МВД. Руководство ветклиники при этом отрицало свою причастность к произошедшему.
