17 ноября, 13:24

Мать с 10-месячной дочкой пропали после выхода из кризисного центра в Липецке

Фото © СУ СК России по Липецкой области

В Липецкой области продолжаются поиски 22-летней женщины и её 10-месячной дочери, которые исчезли 12 ноября после выхода из кризисного центра помощи. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, женщина покинула учреждение вместе с ребёнком и не выходит на связь. Есть вероятность, что она могла направиться в Воронежскую область, где проживают её знакомые. Возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении, сотрудники СК и полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Известно, что женщина среднего роста, с тёмными глазами и волосами. В день исчезновения она была одета в утеплённую тёмную куртку и длинную юбку. Ребёнок — в светлой шапке и зимней одежде, но без обуви.

Следственный комитет просит всех, кто может сообщить сведения о местонахождении пропавших, обращаться по телефону 123 или в полицию по номеру 02.

Марина Фещенко
