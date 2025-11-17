Мать с 10-месячной дочкой пропали после выхода из кризисного центра в Липецке

В Липецкой области продолжаются поиски 22-летней женщины и её 10-месячной дочери, которые исчезли 12 ноября после выхода из кризисного центра помощи. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, женщина покинула учреждение вместе с ребёнком и не выходит на связь. Есть вероятность, что она могла направиться в Воронежскую область, где проживают её знакомые. Возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении, сотрудники СК и полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Известно, что женщина среднего роста, с тёмными глазами и волосами. В день исчезновения она была одета в утеплённую тёмную куртку и длинную юбку. Ребёнок — в светлой шапке и зимней одежде, но без обуви.

Следственный комитет просит всех, кто может сообщить сведения о местонахождении пропавших, обращаться по телефону 123 или в полицию по номеру 02.