Часть зарубежных проектов «Лукойла» вывели из-под санкций США

Масштабные казахстанские проекты, в которых фигурирует российская компания «Лукойл», выведены из-под действия санкций США. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов. По его словам, работа по данным проектам будет продолжена.

«По проекту КПО («Карачаганак петролиум оперейтинг» — прим. Life.ru) буквально вчера мы получили исключение, «Карачаганак петролиум оперейтинг» исключён из списка санкционных активов. Как и «Тенгизшевройл», как и трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум — прим. Life.ru)», — пояснил он.

Ранее министерство финансов США продлило отсрочку для «Лукойла» от санкций до 13 декабря. Данное решение позволило компании проводить ряд операций, в том числе приобретать товары и услуги за пределами России, а также проводить транзакции, необходимые для переговоров по приобретению или передаче Lukoil International GmbH.