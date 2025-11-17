Часть зарубежных проектов «Лукойла» вывели из-под санкций США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov
Масштабные казахстанские проекты, в которых фигурирует российская компания «Лукойл», выведены из-под действия санкций США. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов. По его словам, работа по данным проектам будет продолжена.
«По проекту КПО («Карачаганак петролиум оперейтинг» — прим. Life.ru) буквально вчера мы получили исключение, «Карачаганак петролиум оперейтинг» исключён из списка санкционных активов. Как и «Тенгизшевройл», как и трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум — прим. Life.ru)», — пояснил он.
Ранее министерство финансов США продлило отсрочку для «Лукойла» от санкций до 13 декабря. Данное решение позволило компании проводить ряд операций, в том числе приобретать товары и услуги за пределами России, а также проводить транзакции, необходимые для переговоров по приобретению или передаче Lukoil International GmbH.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.