Эрмитаж повысил стоимость входного билета
Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев
Эрмитаж объявил о повышении стоимости билетов для прохода в Главный музейный комплекс и Главный штаб. С 1 декабря 2025 года они будут стоить 700 рублей. Информация об изменении ценовой политики была опубликована пресс-службой музея.
Базовая стоимость посещения Главного музейного комплекса и Главного штаба увеличится до 700 рублей. При этом сохранятся льготные тарифы: по вторникам, пятницам и субботам на вечерние сеансы в 17:00, 17:30 и 18:00 можно будет попасть за 500 рублей.
В музее подчеркнули, что сохраняются все социальные программы — около 25% посетителей продолжают посещать Эрмитаж бесплатно, ещё 10% — по льготным билетам. Вырученные средства направят на совершенствование инфраструктуры, систем безопасности и развитие инклюзивных программ.
В коллекции Эрмитажа есть около трёх миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. Среди них есть живопись, графика, скульптура, старинные деньги, археологические находки и предметы прикладного искусства.
Ранее Life.ru рассказывал, что в манеже Малого Эрмитажа открылась выставка «Драгоценность в лотосе», где собраны около четырёх тысяч буддийских артефактов и предметов тибетского искусства. К примеру, там можно увидеть китайскую скульптуру Будды V века и серебряные фигуры, которыми некогда любовался российский император Николай II в своей спальне.
