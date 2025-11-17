Подсчитано количество бомб и ракет для «обнуления» плотины Киевской ГЭС

Российские удары по украинским объектам двойного назначения могут расшириться, если Киев продолжит атаки по инфраструктуре РФ. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший сотрудник спецназа Александр Арутюнов в программе «333».

По словам Арутюнова, Россия значительно увеличила производство беспилотников, ракет и других средств поражения, что позволяет поражать цели на значительной глубине. Он утверждает, что украинские атаки по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и городам могут привести к изменению перечня разрешённых целей.

Как пишет сайт MK.ru, при дальнейшем обострении ВС РФ «могут рассматривать» объекты, которые ранее принципиально не трогали, — в том числе сооружения стратегической инфраструктуры. Среди таких инфраструктурных объектов он упомянул и дамбу Киевской ГЭС, подчёркивая, что речь идёт исключительно о его прогнозах.

Арутюнов отметил, что в отличие от российской армии, Киев всё чаще наносит удары по объектам, которые квалифицирует как двойного назначения. Он считает, что такая логика «подталкивает ситуацию к эскалации».

При этом эксперт подчеркнул, что не выражает радости по поводу возможных последствий и говорит лишь о «потенциальном сценарии», который, по его мнению, может стать следствием дальнейших атак Украины по российской территории.

Ранее в Минобороны отчитались, что за последние сутки Российская армия нанесла масштабные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Целями стали объекты в 142 районах.