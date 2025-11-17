Россия и США
17 ноября, 09:26

Российские войска нанесли массированный удар по целям ВСУ в 142 районах

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российская армия нанесла масштабные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Целями стали объекты в 142 районах, заявили в Минобороны РФ 17 ноября.

Как сообщили в ведомстве, поражены объекты топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также удары наносились по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Также российские военные освободили населённый пункт Платоновка в ДНР.

Никита Никонов
