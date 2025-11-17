Российские бойцы в ходе выполнения задач специальной военной операции освободили ещё несколько населённых пунктов. На этот раз под контроль наших парней перешли Платоновка, расположенная в Донецкой Народной Республике, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области, сообщила пресс-службы Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, отличились бойцы подразделения группировки войск «Север», «Юг» и «Восток».

А ранее российские войска успешно взяли под контроль ещё два пункта в Запорожской области. На днях завершилась операция по освобождению этих территорий. Решительные действия группировки войск «Восток» позволили полностью освободить Ровнополье. Параллельно, подразделения группировки «Днепр» завершили освобождение Малой Токмачки.