17 ноября, 14:10

Путин отметил эффективную работу профсоюзов в приграничных регионах

Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Сергеем Черногаевым оценил работу профсоюзов в приграничных регионах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча Путина с главой ФНПР Черногаевым. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Черногаев доложил о старте акции «Профсоюзы России – Za СВОих». Её цель — обеспечить противоосколочной защитой тех, кто работает в оперативных службах и на приграничных территориях, а также участвует в посевной и уборочной кампаниях. «То есть продолжают работать в непростых, скажем так, опасных условиях», — отреагировал президент.

Глава ФНПР подтвердил, что главная задача профсоюзов в этой ситуации — обеспечить безопасность своих членов.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) является крупнейшим общероссийским профсоюзным объединением. Её председатель Сергей Черногаев был избран на этот пост в 2022 году. В этом году отечественному профсоюзному движению исполняется 120 лет, а ФНПР — 35.

Путин пообщался с главой Федерации профсоюзов РФ о новых инициативах
