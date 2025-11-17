Педофилы ринулись в Roblox для охоты за детьми и общения в «приватных комнатах»

Педофилы и мошенники открыли для себя игровую платформу Roblox, где любят проводить время дети. За последние три месяца половина всех нарушений была связана с домогательствами к несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Педофилы пристают к детям в «Роблоксе» в поисках общения на сексуальные темы, обмена интимными фотографиями и виртуального секса с игровыми аватарами. 92% жертв — дети от 7 до 14 лет.

Roblox работает, как конструктор, где можно создавать свои игры или играть в уже созданные другими игроками. При этом открыта она для всех возрастов. Можно указать любую дату рождения и общаться с пользователями в общем цифровом пространстве с голосовыми чатами.

На платформе есть так называемые «приватные комнаты». Что творится там за закрытыми дверьми неведомо даже модераторам. Именно там и дают волю своей фантазии педофилы, перетягивая затем детей в другие мессенджеры для продолжения общения.

Киберполиция рекомендует родителям привязать аккаунт ребёнка к своему через родительский контроль, вырубить доступ к приватным и публичным чатам (его можно ограничить функцией «только для друзей»), а также удалить все платёжные данные из игры.

Ранее одна британская журналистка решила сыграть в «Роблокс», создав аккаунт от имени ребёнка. За несколько часов, проведённых в игре, она пришла в ужас от количества попыток домогательств, запугивания и буллинга. А ещё её персонажа закидали «виртуальной кучей дерьма».